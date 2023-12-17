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Инфантино: Для меня Северная Корея - то же самое, что и Южная

Так президент ФИФА ответил на критику Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:49
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, что арабское государство стало единственным, кто подал заявку на проведение мундиаля. И президент ФИФА не видит в этом проблемы.

Более того Инфантино заявил, что для него, как для президента ФИФА, все страны одинаковые, а вся критика - это двойные стандарты Запада.

"Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.

Место проведения ЧМ должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.

Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная", – цитирует Инфантино Der Tagesspiegel.

Ранее также сообщалось, что ФИФА изменит формат клубного ЧМ.

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