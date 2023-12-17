iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ФИФА изменит формат клубного чемпионата мира в 2025 году

Теперь зимний клубный турнир будет похож не классический чемпионат мира.
Сегодня, 10:35
Трофей клубного чемпионата мира / Getty Images
Трофей клубного чемпионата мира / Getty Images

Клубный чемпионат мира 2025 года получит новый формат, сообщает Sky News.

По информации источника, турнир будет проходить с 15 июня по 13 июля в США, а принимать в нем участие будут 32 команды.

Участникам будет предоставлен трехдневный отдых между матчами, чтобы решить проблемы, связанные со здоровьем игроков.

Европа получит двенадцать слотов на турнире. Путевки для участия получат победители Лиги чемпионов 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Оставшиеся места займут команды с наивысшим рейтингом коэффициентов УЕФА.

Читай также: Футбол сегодня: Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Лацио - Интер, Бавария - Штутгарт, Лилль - ПСЖ

В воскресенье, 17 декабря, в Джидде соостоится заседание совета ФИФА, который возглавляет Джанни Инфантино. ВО время заседания должны быть представлены даты проведения матчей турнира. Инфантино был тем, кто ранее одобрил запуск нового формата.

ФИФА рассматривает новый клубный чемпионат мира как решение проблемы доминирования европейских клубов, предоставляя коллективам больше возможностей для конкуренции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа клубный чемпионат мира

Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2023: определились обе пары полуфиналов Клубный чемпионат мира-2023: определились обе пары полуфиналов
ФИФА объявила финалистов в номинации лучший тренер года ФИФА объявила финалистов в номинации лучший тренер года
Бензема установил уникальное достижение на Клубных чемпионатах мира Бензема установил уникальное достижение на Клубных чемпионатах мира
Рейтинг ФИФА: Украина приблизилась к Дании, Ирану и Сенегалу Рейтинг ФИФА: Украина приблизилась к Дании, Ирану и Сенегалу
Помочь журналистам

Видео

Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:31
Защитник Челси выбыл на длительный срок из-за травмы
Биатлон13:25
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов у женщин и мужчин на третьем этапе Кубка мира
Европа13:12
Тен Хаг перед Ливерпулем: У меня всегда есть вера
Биатлон12:58
Норвежского биатлониста отстранили от масс-старта в Ленцерхайде за выстрел в неположенном месте
Футбол12:49
Инфантино: Для меня Северная Корея - то же самое, что и Южная
Европа12:23
Хавбек Сити продолжит карьеру в Серии А
НБА12:21
Один из величайших игроков в истории НБА был госпитализирован после падения
Бокс11:55
"Это цирк": Отец Фьюри жестко раскритиковал команду сына, внезапно похвалив Усика
НБА11:36
Карри и одноклубник Леня установили новые снайперские рекорды НБА
Формула 111:06
Алонсо рассказал, что заставит его завершить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK