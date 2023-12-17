ФИФА изменит формат клубного чемпионата мира в 2025 году

Теперь зимний клубный турнир будет похож не классический чемпионат мира.

Клубный чемпионат мира 2025 года получит новый формат, сообщает Sky News.

По информации источника, турнир будет проходить с 15 июня по 13 июля в США, а принимать в нем участие будут 32 команды.

Участникам будет предоставлен трехдневный отдых между матчами, чтобы решить проблемы, связанные со здоровьем игроков.

Европа получит двенадцать слотов на турнире. Путевки для участия получат победители Лиги чемпионов 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Оставшиеся места займут команды с наивысшим рейтингом коэффициентов УЕФА.

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В воскресенье, 17 декабря, в Джидде соостоится заседание совета ФИФА, который возглавляет Джанни Инфантино. ВО время заседания должны быть представлены даты проведения матчей турнира. Инфантино был тем, кто ранее одобрил запуск нового формата.

ФИФА рассматривает новый клубный чемпионат мира как решение проблемы доминирования европейских клубов, предоставляя коллективам больше возможностей для конкуренции.

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