Братья Мбаппе, Бекхэм и Роналдо посетили европейский матч НБА

Традиционно НБА в течение сезона проводит матч регулярного чемпионата в столице Франции Париже. На этот раз сюда приехали сыграть Бруклин Нетс и Кливленд Кавальерс.

Конечно, такое событие не могли пропустить звездные спортсмены, особенно футболисты.

В первом ряду, сразу у корта, зрители могли увидеть легендарных Дэвида Бэхема и бразильца Роналдо, компанию которым составил известный французский экс-баскетболист Тони Паркер.

скріншот Setanta Sports

Также не обошлось и без главной звезды Парижа - Килиана Мбаппе, который пришел на матч с младшим братом.

скріншот Setanta Sports

Конечно, присутствовали на матче и другие звезды футбольного ПСЖ, в частности Маркос Ассенсио и Джанглуиджи Доннарумма. Также на трибунах были замечены бывшие звезды НБА - Жоаким Ноа, Андерсон Варежао и Ченнинг Фрай.

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