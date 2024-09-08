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Паулиньо объявил о завершении карьеры в 36 лет

Экс-хавбек Барселоны и сборной Бразилии не сдержал слез.
Сегодня, 19:59
Паулиньо / Getty Images
Паулиньо / Getty Images

36-летний бразильский полузащитник Паулиньо объявил о завершении карьеры.

За свою долгую карьеру хавбек успел поиграть помимо бразильских клубов в Тоттенхэме и Барселоне, а также в Китае, Саудовской Аравии и даже в Польше.

Карьеру игрок завершил, поиграв последние полтора года в Коринтиансе. Также у Паулиньо 56 матчей за национальную команду, в которых он отметился 13 голами.

"Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за Барселону. Я оставил большое наследие.

Во время своего последнего матча за Коринтианс я понимал, что этот матч будет для меня финальным, и это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков", - не смог сдержать слез бразилец.

Ранее также сообщалось, когда вернется Неймар.

 

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