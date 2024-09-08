Неймар может вернуться на поле через два месяца
Реабилитация бразильца затянулась.
Восстановление Неймара затягивается, сообщает AS.
Напомним, бразилец не играл с октября прошлого года после того, как получил разрыв крестообразных связок.
Ожидалось, что Неймар сможет начать этот сезон, однако ему потребуется еще как минимум два месяца на реабилитацию.
Аль-Хиляль надеется, что форвард сможет помочь команде уже в ноябре.
Ранее также сообщалось, что новичок Барселоны получил небольшое повреждение.
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