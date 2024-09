Звезда Барселоны не попал в заявку сборной Испании на матч Лиги наций: известна причина

Звездный полузащитник сборной Испании Дани Ольмо покинул расположение национальной команды перед матчем Лиги наций против Швейцарии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщению источника, в Ольме небольшое повреждение. О серьезной травме речь не идет, однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте решил не рисковать здоровьем игрока.

🔵🔴 Dani Olmo returns to Barcelona, as he’s not included in the squad for today’s game against Switzerland.



No serious injury but Spain staff decided not to take any risk. pic.twitter.com/OYM88iLFwT