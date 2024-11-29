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Женская сборная Украины уступила в первом матче плей-офф отбора Евро-2025

Соперницы оформили комфортное преимущество перед ответным матчем.
Сегодня, 22:21
Женская сборная Украины по футболу / УАФ
Женская сборная Украины по футболу / УАФ

В пятницу, 29 ноября, женская сборная Украины по футболу встречалась с Бельгией в рамках второго раунда плей-офф отбора на Евро-2025.

Номинально домашняя для наших футболисток встреча состоялась в Турции.

Украинки сразу могли открывать счет, но Ольга Овдийчук с убойной позиции пробила прямо во вратаря. После этого Бельгия перехватила преимущество и вышла вперед уже в середине первого тайма.

Во втором тайме у нашей команды никак не получалось ослабить доминацию соперниц, а в компенисированное время и вовсе пропустили второй гол.

Отбор на Евро-2025. Финал плей-офф, первый матч

Украина - Бельгия 0:2
Голы: ван Керховен, 21, Вуллерт, 90+3

Ответный матч между Украиной и Бельгией запланирован на третье декабря.

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