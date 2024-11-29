Женская сборная Украины уступила в первом матче плей-офф отбора Евро-2025
В пятницу, 29 ноября, женская сборная Украины по футболу встречалась с Бельгией в рамках второго раунда плей-офф отбора на Евро-2025.
Номинально домашняя для наших футболисток встреча состоялась в Турции.
Украинки сразу могли открывать счет, но Ольга Овдийчук с убойной позиции пробила прямо во вратаря. После этого Бельгия перехватила преимущество и вышла вперед уже в середине первого тайма.
Во втором тайме у нашей команды никак не получалось ослабить доминацию соперниц, а в компенисированное время и вовсе пропустили второй гол.
Отбор на Евро-2025. Финал плей-офф, первый матч
Украина - Бельгия 0:2
Голы: ван Керховен, 21, Вуллерт, 90+3
Ответный матч между Украиной и Бельгией запланирован на третье декабря.
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