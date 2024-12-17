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FIFA The best 2024: Мартинес выиграл награду во второй раз

Андрей Лунин также был номинирован.
Сегодня, 19:55
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2024.

Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. 

Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.

Номинанты на премию лучшему вратарю FIFA The Best-2024

  • Андрей Лунин (Реал),
  • Давид Райя (Арсенал),
  • Эдерсон (Манчестер Сити),
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла),
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ),
  • Майк Меньян (Милан)
  • Унаи Симон (Атлетик).

Победителем в голосовании на лучшего вратаря 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал кипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес. Для аргентинца это уже вторая награда, ранее он выигрывал ее в 2022 году.

Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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