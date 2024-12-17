FIFA The best 2024: Мартинес выиграл награду во второй раз
Андрей Лунин также был номинирован.
Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2024.
Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.
Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.
Номинанты на премию лучшему вратарю FIFA The Best-2024
- Андрей Лунин (Реал),
- Давид Райя (Арсенал),
- Эдерсон (Манчестер Сити),
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла),
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ),
- Майк Меньян (Милан)
- Унаи Симон (Атлетик).
Победителем в голосовании на лучшего вратаря 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал кипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес. Для аргентинца это уже вторая награда, ранее он выигрывал ее в 2022 году.
Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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