FIFA The best 2024: Мартинес выиграл награду во второй раз

Андрей Лунин также был номинирован.

Во вторник, 17 декабря, в Дохе, Катар, прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2024.

Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.

Победитель в каждой номинации определялся по результатам голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков, а также журналистов.

Номинанты на премию лучшему вратарю FIFA The Best-2024

Андрей Лунин (Реал),

Давид Райя (Арсенал),

Эдерсон (Манчестер Сити),

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла),

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ),

Майк Меньян (Милан)

Унаи Симон (Атлетик).

Победителем в голосовании на лучшего вратаря 2024 года по версии FIFA The Best-2024 стал кипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес. Для аргентинца это уже вторая награда, ранее он выигрывал ее в 2022 году.

Со всеми результатами церемонии вручения наград FIFA The Best-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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