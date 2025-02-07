Январское трансферное окно-2025 установило ряд новых рекордов

Новые показатели были продемонстрированы и в мужском, и в женском футболе.

Январское трансферное окно стало самым результативным в истории футбола, пишет Inside FIFA.

В прошедшем месяце клубы совершили 5863 международных трансфера, что стало новым рекордом. В прошлом году, который был предыдущим рекордом, было на 20% трансферов меньше.

Общая сумма этих трансферов составила 2,35 млрд долларов, что также является новым рекордом. Предыдущее достижение, установленное в 2023 году, было на почти 58% меньше.

Больше всех, ожидаемо, потратили английские клубы - 621 млн долларов. Далее идут немецкие клубы (295 млн), итальянские (223 млн), французские (209 млн) и саудовские (202 млн).

Также рекорды были установлены и в женском футболе. Было совершено 455 международных трансферов, а общая сумма переходов составила 5,8 млн долларов. Оба показателя стали рекордными. Кроме того, январь-2025 стал первым месяцем, когда были зафиксированы женские трансферы стоимостью более 1 млн долларов.

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