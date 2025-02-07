iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Январское трансферное окно-2025 установило ряд новых рекордов

Новые показатели были продемонстрированы и в мужском, и в женском футболе.
Сегодня, 17:18
Абдукодир Хусанов / mancity.com
Абдукодир Хусанов / mancity.com

Январское трансферное окно стало самым результативным в истории футбола, пишет Inside FIFA.

В прошедшем месяце клубы совершили 5863 международных трансфера, что стало новым рекордом. В прошлом году, который был предыдущим рекордом, было на 20% трансферов меньше.

Общая сумма этих трансферов составила 2,35 млрд долларов, что также является новым рекордом. Предыдущее достижение, установленное в 2023 году, было на почти 58% меньше.

Больше всех, ожидаемо, потратили английские клубы - 621 млн долларов. Далее идут немецкие клубы (295 млн), итальянские (223 млн), французские (209 млн) и саудовские (202 млн).

Также рекорды были установлены и в женском футболе. Было совершено 455 международных трансферов, а общая сумма переходов составила 5,8 млн долларов. Оба показателя стали рекордными. Кроме того, январь-2025 стал первым месяцем, когда были зафиксированы женские трансферы стоимостью более 1 млн долларов.

Ранее также донецкий Шахтер анонсировал своего новичка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Челси оставит Мудрика в заявке на Лигу конференций и добавит туда Палмера Челси оставит Мудрика в заявке на Лигу конференций и добавит туда Палмера
Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед
Легендарный футболист может стать наставником немецкого клуба Легендарный футболист может стать наставником немецкого клуба
Одна из крупнейших стриминговых платформ хочет забрать себе трансляции Формулы-1 Одна из крупнейших стриминговых платформ хочет забрать себе трансляции Формулы-1
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа19:09
Челси оставит Мудрика в заявке на Лигу конференций и добавит туда Палмера
Европа18:57
Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед
Европа18:43
Легендарный футболист может стать наставником немецкого клуба
Формула 118:22
Одна из крупнейших стриминговых платформ хочет забрать себе трансляции Формулы-1
НБА17:53
Звезда Далласа высказался о гейте фанатов к организации после обмена Дончича
Европа17:45
В новом контракте форварда, которым интересуются Арсенал и Челси, появился пункт об отступных
Футбол17:18
Январское трансферное окно-2025 установило ряд новых рекордов
Европа17:06
Экс-игрока Милана уволили с должности тренера итальянского клуба по смешной причине и восстановили в тот же день
Европа16:38
Александрия усилилась экс-игроком Динамо
Украина15:59
Шахтер анонсировал подписание легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK