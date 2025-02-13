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У 18-річного футболіста діагностували смерть мозку після удару коліном у товариському матчі

Жизнь Го Цзясюаня поддерживают искусственно.
Вчера, 21:20
Го Цзясюань / SCMP
Го Цзясюань / SCMP

Игрок молодежной команды Бэйцзин Гоань Го Цзясюань получил несовместимые с жизнью повреждения во время товарищеского матча.

Это случилось в Испании в поединке против Алькобендаса. 18-летний игрок получил удар коленом в голову и уже не смог подняться.

Оказалось, что у Го произошло кровоизлияние в мозгу, и медики в больнице вскоре констатировали смерть мозга. В таком состоянии происходит гибель головного мозга, но в теле еще искусственно поддерживается жизнь.

На текущий момент китайская федерация работает над транспортировкой игрока на родину, обещая оплатить все медицинские расходы.

Отметим, что Го Цзясюань подавал большие надежды. Он участвовал в сборах с молодежной сборной Китая, а также был участником программы Баварии по развитию молодых талантов FC Bayern World Squad.

Ранее также сообщалось, что Набиль Бенталеб вернется в футбол после перенесенной остановки сердца.

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