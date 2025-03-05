iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Особое место для меня": Зинченко прокомментировал победу над ПСВ

Украинец вспомнил период игры за нидерландскую команду.
Сегодня, 09:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал разгромил ПСВ (7:1).

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко прокомментировал выездную победу над над нидерландской командой.

Читай также: Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

"Что за ночь. Спасибо за поддержку. Безопасной дороги домой, "канониры". Особое место для меня. Всегда в моем сердце".

Отметим, что Зинченко появился на поле во втором тайме, выйдя со скамейке запасных.

В сезоне-2016/17 Александр выступал за ПСВ на правах аренды, првоел 17 игр, сделал четыре голевые передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ястремская проведет первый матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Ястремская проведет первый матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
ПСЖ - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 05.03.2025 ПСЖ - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 05.03.2025
Калинина сыграет с итальянкой на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Калинина сыграет с итальянкой на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
"Спас вечер бокса": Беллью оценил поражение Баколе от Паркера "Спас вечер бокса": Беллью оценил поражение Баколе от Паркера

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Теннис11:50
Ястремская проведет первый матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Лига Чемпионов11:42
ПСЖ - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 05.03.2025
Теннис11:25
Калинина сыграет с итальянкой на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Бокс11:05
"Спас вечер бокса": Беллью оценил поражение Баколе от Паркера
Теннис11:04
Не Надаль: Алькарас назвал первооткрывателя своего потенциала
Европа10:35
Стала известна судьба Ямаля в Барселоне
Бокс10:33
Джойс оперативно получил нового соперника вместо травмированного Уайта
НБА10:10
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Уолтера под сирену возглавил рейтинг
НХЛ10:05
Ветеран Сан-Хосе установил рекорд НХЛ по блок-шотам
Бокс09:50
Хирн оценил возможность боя Джошуа против Баколе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK