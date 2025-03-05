"Особое место для меня": Зинченко прокомментировал победу над ПСВ
Украинец вспомнил период игры за нидерландскую команду.
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал разгромил ПСВ (7:1).
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко прокомментировал выездную победу над над нидерландской командой.
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"Что за ночь. Спасибо за поддержку. Безопасной дороги домой, "канониры". Особое место для меня. Всегда в моем сердце".
Отметим, что Зинченко появился на поле во втором тайме, выйдя со скамейке запасных.
В сезоне-2016/17 Александр выступал за ПСВ на правах аренды, првоел 17 игр, сделал четыре голевые передачи.
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