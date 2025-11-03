iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией

Усман Дембеле также в форме.
Вчера, 22:58       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил, что команда готова встретиться с Баварией.

ПСЖ и Бавария сыграют во вторник, 4 ноября, в рамках Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Усман Дембеле может пропустить матч.

Однако по словам Энрике, и Дембеле, и вся команда готовы встретиться с мюнхенцами.

Важно победить здесь, чтобы заработать три очка, но также и потому, что наша жеребьевка – самая сложная в Лиге чемпионов. Важно наслаждаться этим матчем и этой атмосферой.

Все матчи важны, но у нас напряженный и сложный график, и нам нужно набрать очки как можно раньше. Именно к этому мы и будем стремиться завтра, как и в первых трех матчах.

Ни с одним игроком нет никаких рисков. Усман в форме, он провел все тренировки в последние несколько недель, сыграл в последних двух матчах и улучшил свою физическую форму. Конечно, он сыграет завтра. Не знаю, сколько минут, но он готов соревноваться. Мы решим, сколько он проведет на поле

Ранее также Лучано Спаллетти высказался о Душане Влаховиче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом
Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров
NaVi уступили Astralis на старте IEM Chengdu
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Европа00:25
Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором
Вчера, 23:56
Европа23:56
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом
Теннис23:27
Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP
Лига Чемпионов22:58
Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией
Европа22:30
Спаллетти: Влахович хочет играть за Ювентус
Европа21:58
В Сербии тренер умер во время матча своей команды
Европа21:25
Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
Украина20:50
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Европа20:30
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK