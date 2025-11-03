Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил, что команда готова встретиться с Баварией.
ПСЖ и Бавария сыграют во вторник, 4 ноября, в рамках Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Усман Дембеле может пропустить матч.
Однако по словам Энрике, и Дембеле, и вся команда готовы встретиться с мюнхенцами.
Важно победить здесь, чтобы заработать три очка, но также и потому, что наша жеребьевка – самая сложная в Лиге чемпионов. Важно наслаждаться этим матчем и этой атмосферой.
Все матчи важны, но у нас напряженный и сложный график, и нам нужно набрать очки как можно раньше. Именно к этому мы и будем стремиться завтра, как и в первых трех матчах.
Ни с одним игроком нет никаких рисков. Усман в форме, он провел все тренировки в последние несколько недель, сыграл в последних двух матчах и улучшил свою физическую форму. Конечно, он сыграет завтра. Не знаю, сколько минут, но он готов соревноваться. Мы решим, сколько он проведет на поле
