Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан

Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов традиционно становится моментом истины для многих команд. Именно сейчас фавориты стремятся закрепить свое положение и досрочно гарантировать выход в плей-офф, тогда как аутсайдеры хватаются за последний шанс сохранить интригу.

Первый игровой день — 9 декабря

На этой неделе старт Лиги чемпионов наступит значительно раньше обычного — первый матч состоится в Казахстане и начнется уже в 17:30. Местный Кайрат дома примет Олимпиакос. А сразу после завершения этой встречи в Мюнхене Бавария приступит к проверке на прочность Спортинга, который неожиданно ворвался в топ-8 после пяти туров.

17:30 Кайрат – Олимпиакос

19:45 Бавария – Спортинг

В Бергамо может получиться действительно интересное зрелище: Аталанта примет Челси, который в последний раз праздновал победу еще над Барселоной в ЛЧ, а после того трижды подряд терял очки. Обе команды имеют по 10 очков, поэтому триумф в этой дуэли фактически гарантирует место в плей-офф.

22:00 Аталанта – Челси

22:00 Унион Сент-Жилуа – Марсель

Барселона, которая не выиграла ни одного ноябрьского матча и опустилась аж на 18-ю позицию, сыграет на Камп Ноу против Айнтрахта — немцы сейчас в просто ужасном тонусе.

22:00 Барселона – Айнтрахт Ф

22:00 Монако – Галатасарай

Тоттенхэм в прошлом туре соревновался против ПСЖ, а теперь его соперником станет пражская Славия — оппозиция, мягко говоря, разного уровня. Шансы лондонцев на победу будут чрезвычайно высокими, и она позволит "шпорам" как минимум обеспечить себе участие в дополнительном раунде плей-офф.

Атлетико в предыдущем матче нанес Интеру первое поражение в турнире, а теперь встретится с одним из главных открытий этого розыгрыша — ПСВ из Эйндховена.

22:00 Тоттенхэм – Славия

22:00 ПСВ – Атлетико М

Но главной афишей первого игрового дня станет дуэль между Интером и Ливерпулем. Миланцы хотя и потерпели несколько неприятных поражений — в городском дерби и против Атлетико в ЛЧ — в целом оставляют неплохое впечатление. О Ливерпуле такого не скажешь. Более того, у "красных" вспыхнул новый конфликт: Мохамед Салах, бывший бесспорный лидер команды, устроил скандал и даже не попал в заявку на матч. Поэтому особенно интересно будет посмотреть, каким именно предстанет Ливерпуль в этой встрече.

22:00 Интер – Ливерпуль

Второй игровой день — 10 декабря

Единственной командой, которая до сих пор не набрала ни одного очка в текущей Лиге чемпионов, остается Аякс, и на этой неделе амстердамцам предстоит сыграть в Баку против Карабаха. Для азербайджанского клуба это чрезвычайно важный поединок: победа существенно повысит их шансы пробиться в следующий этап.

19:45 Карабах — Аякс

19:45 Вильярреал — Копенгаген

Одной из самых интригующих афиш выглядит матч Байер — Ньюкасл: команды довольно равны по потенциалу, поэтому прогнозировать результат чрезвычайно сложно.

22:00 Байер – Ньюкасл

Боруссия Дортмунд и туринский Ювентус также проведут домашние встречи против соперников «второго эшелона». Но если немцам достанется Буде/Глимт, переживающий не лучшие времена, то туринцам будет противостоять сенсационный Пафос — команда, которую точно не стоит недооценивать.

22:00 Боруссия Д – Буде/Глимт

22:00 Ювентус – Пафос

Бенфика с Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным в составе сыграет дома против Наполи, который набрал хороший ход. «Орлы» только в прошлом туре заработали свои первые очки, а новое поражение может серьезно осложнить их шансы на выход в плей-офф.

22:00 Бенфика – Наполи

В Бельгии Брюгге попытается стать первой командой, которая сможет не проиграть лондонскому Арсеналу, а ПСЖ отправится в гости к баскам в Бильбао.

22:00 Брюгге – Арсенал

22:00 Атлетик Б – ПСЖ

И главная афиша тура — поединок, который гарантированно привлечет наибольшее внимание. На Бернабеу мадридский Реал примет Манчестер Сити. "Сливочные" находятся в неубедительной форме, и уже ходят разговоры, что поражение в этом матче может стоить тренеру Хаби Алонсо работы.

22:00 Реал Мадрид – Ман Сити

