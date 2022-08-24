Рейнджерс и Копенгаген стали одними из последних участников группового этапа Лиги Чемпионов
В рамках плей-офф квалификации ЛЧ шотландский Рейнджерс встретился с нидерландским ПСВ.
Первый матч между этими командами завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Второй поединок проходил на домашней арене клуба из Эйндховена, но это ему не помогло добиться положительного результата. Матч завершился минимальной победой гостей 0:1.
Единственный гол на счету хорвата Антонио Чолака.
ПСВ - Рейнджерс 0:1
Гол: Чолак, 60
В это же время в Турции проходил матч между Трабзонспором и Копенгагеном.
Поединок завершился безголевой ничьей.
В первой встрече на своем поле датский клуб одолел соперников из Турции со счетом 1:2, что и позволило им пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.
Трабзонспор - Копенгаген 0:0
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