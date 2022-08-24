Рейнджерс и Копенгаген стали одними из последних участников группового этапа Лиги Чемпионов

Клубы обыграли в двухматчевом противостоянии ПСВ и Трабзонспор соответственно.

В рамках плей-офф квалификации ЛЧ шотландский Рейнджерс встретился с нидерландским ПСВ.

Первый матч между этими командами завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Второй поединок проходил на домашней арене клуба из Эйндховена, но это ему не помогло добиться положительного результата. Матч завершился минимальной победой гостей 0:1.

Единственный гол на счету хорвата Антонио Чолака.

ПСВ - Рейнджерс 0:1

Гол: Чолак, 60

В это же время в Турции проходил матч между Трабзонспором и Копенгагеном.

Поединок завершился безголевой ничьей.

В первой встрече на своем поле датский клуб одолел соперников из Турции со счетом 1:2, что и позволило им пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Трабзонспор - Копенгаген 0:0

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