Интер - Бавария: видео голов
Вашему вниманию забитые голы матча Лиги чемпионов.
Вчера, 23:09
В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер встречается с Баварией.
После первого тайма счет в данной встрече 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Лерой Сане с ассиста Йозуа Киммиха.
Вашему вниманию забитый гол Сане:
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов бавария видео интер
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
просмотров
просмотров
Последние новости
Лига Чемпионов00:00
Лига Чемпионов23:54
Лига Чемпионов23:52
Лига конференций23:27
Украина23:23
Лига Чемпионов23:09
Лига конференций22:58
Лига Чемпионов22:44
Легкая атлетика22:22