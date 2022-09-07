Интер - Бавария: видео голов

В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер встречается с Баварией.

После первого тайма счет в данной встрече 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Лерой Сане с ассиста Йозуа Киммиха.

Вашему вниманию забитый гол Сане: