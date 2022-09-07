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Интер - Бавария: видео голов

Вашему вниманию забитые голы матча Лиги чемпионов.
Вчера, 23:09
Интер - Бавария / Getty Images
Интер - Бавария / Getty Images
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В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер встречается с Баварией.

После первого тайма счет в данной встрече 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Лерой Сане с ассиста Йозуа Киммиха.

Вашему вниманию забитый гол Сане:

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