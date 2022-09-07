iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи с разгромным счетом обыграл Ливерпуль

Неаполитанцы сотворили громкую сенсацию в матче с английским грандом.
Вчера, 23:52
Наполи - Ливерпуль / Getty Images
Наполи - Ливерпуль / Getty Images
0 0 0

В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Ливерпуль.

В первом тайме неаполитанцы решили все вопросы касаемо победителя встречи. Сначала 11-метровый удачно реализовал Зелиньски, а через некоторое время голами отметились Ангисса и Симеоне.

Во втором тайме Наполи продолжил штурмовать ворота соперника. Спустя две минуты после свистка Зелиньски оформил дубль.

Ливерпуль смог оправиться от очередного "нокдауна" от соперника спустят пару мгновений. Луис Диас сумел сократить отставание от Наполи.

В оставшуюся часть встречи обе команды имели моменты для того, чтобы увеличить или наоборот - сократить отставание, однако встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Наполи - Ливерпуль 4:1

Голы: Зелиньски, 5, 47, Ангисса, 31, Симеоне, 44

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Мариу Руй, 74) - Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 74), Замбо-Ангисса - Политано (Лосано, 58), Осимхен (Симеоне, 41), Кварацхелия (Дзербин, 57).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 46), Робертсон - Милнер (Тьяго Алькантара, 63), Фабиньо, Эллиотт (Артур, 77) - Фирмино (Нуньес, 62), Салах (Диогу Жота, 63), Диас.

Предупреждения: Милнер, ван Дейк, Ррахмани.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Ливерпуль наполи
0 0 0

Статьи по теме

Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов
Интер - Бавария 0:2 Обзор матча и видео голов Интер - Бавария 0:2 Обзор матча и видео голов
Форвард Фенербахче: Матч против Динамо очень важен для нашей команды Форвард Фенербахче: Матч против Динамо очень важен для нашей команды
Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили
Помочь журналистам

Видео

В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:51
Наполи - Ливерпуль 4:1 Обзор матча и видео голов
Футбол00:43
Форвард Фенербахче: Матч против Динамо очень важен для нашей команды
Лига Чемпионов00:28
Интер - Бавария 0:2 Обзор матча и видео голов
Лига Чемпионов00:08
Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили
Игровые00:06
Сборная Украины в упорной борьбе уступила Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу
Лига Чемпионов00:00
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Барселона разгромила Викторию благодаря хет-трику Левандовски
Футбол23:54
Бавария обыграла Интер в первом туре группы смерти в ЛЧ
Лига Чемпионов23:52
Наполи с разгромным счетом обыграл Ливерпуль
Лига конференций23:27
Наставник АЗ - о матче с Днепром-1: Победит тот, кто лучше готов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK