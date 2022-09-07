Наполи с разгромным счетом обыграл Ливерпуль

Неаполитанцы сотворили громкую сенсацию в матче с английским грандом.

В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Ливерпуль.

В первом тайме неаполитанцы решили все вопросы касаемо победителя встречи. Сначала 11-метровый удачно реализовал Зелиньски, а через некоторое время голами отметились Ангисса и Симеоне.

Во втором тайме Наполи продолжил штурмовать ворота соперника. Спустя две минуты после свистка Зелиньски оформил дубль.

Ливерпуль смог оправиться от очередного "нокдауна" от соперника спустят пару мгновений. Луис Диас сумел сократить отставание от Наполи.

В оставшуюся часть встречи обе команды имели моменты для того, чтобы увеличить или наоборот - сократить отставание, однако встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Наполи - Ливерпуль 4:1

Голы: Зелиньски, 5, 47, Ангисса, 31, Симеоне, 44

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Мариу Руй, 74) - Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 74), Замбо-Ангисса - Политано (Лосано, 58), Осимхен (Симеоне, 41), Кварацхелия (Дзербин, 57).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 46), Робертсон - Милнер (Тьяго Алькантара, 63), Фабиньо, Эллиотт (Артур, 77) - Фирмино (Нуньес, 62), Салах (Диогу Жота, 63), Диас.

Предупреждения: Милнер, ван Дейк, Ррахмани.