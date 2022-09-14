Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом

Во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль принимал Аякс. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первой тайме Салах поразил ворота клуба из Нидерландов, однако спустя некоторое время Кудус возобновил паритет.

Во второй половине встречи мерсисайдцы взяли мяч под контроль, однако конвертировать свое преимущество в годы клуб смог лишь под занавес встречи. Голом отметился Матип.

Напомним, в следующем туре Ливерпуль сыграет против Рейнджерс, а Аякс будет противостоять Наполи.

Ливерпуль – Аякс 2:1

Голы: Салах, 17, Матип, 89 - Кудус, 27

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас - Эллиотт (Фирмино, 66), Фабиньо, Тьяго (Байчетич, 90+4), Салах, Диас (Милнер, 90+2) - Жота (Нуньес, 66) .

Аякс: Пасвер – Блинд, Бесси, Тимбер, Ренш (Санчес, 68) – Тейлор (Грилич, 80), Альварес, Бергхюйс – Бергвейн, Тадич, Кудус (Бробби, 86).

Предупреждение: Матип, Альварес, Бергхюйс.