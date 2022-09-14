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Гол Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Дортмунд

"Горожанам" удалось в концовке встречи добыть важные три очка.
Вчера, 23:53
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал Боруссию Дортмунд.

В первой половине встречи хозяева владели мячом, однако контроль встречи не помогал команде выйти вперед. Всего 5 ударов на двоих нанесли оба клуба, при этом всего один в створ.

Во второй половине встречи Манчестер Сити продолжил держать у себя мяч, однако в одной из немногих атак Боруссии удалось выйти впереди. Джуд Беллингем с передачи Марко Ройса открыл счет в матче.

Тучи сгущались над "горожанами", так как необходимо было уже забивать дважды. Спасителем для команды стал Джон Стоунз, который своей пушкой все же распечатал ворота соперника.

Победу Манчестер Сити принес форвард Эрлинг Холанд, который отметится голом после удара в стиле карате, тем самым отобрав очки у бывшей команды.

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Стоунз, 80, Холанд, 84 - Беллингем, 56

Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу - Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри - Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90)

Боруссия Д: Майер - Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру - Джан, Озджан (Мукоко, 88), Беллингем - Ройс, Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).

Предупреждения: Родри, Мален, Озджан, Фоден, Менье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
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