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Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:22
Маккаби Хайфа - ПСЖ: Видео голов / Getty Images
Маккаби Хайфа - ПСЖ: Видео голов / Getty Images
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В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на выезде добыло волевую победу над Маккаби Хайфа.

Хозяева поля вышли вперед в средине первого тайма благодаря точному удару Чери. Еще до перерыва Лионель Месси нанес голевой удар, который сравнял счет.

Во втором тайме команды показывали активный футбол, в котором лучше оказались футболисты из ПСЖ. Сначала Мбаппе вывел свою команду вперед, а на 88-й минуте Неймар поставил точку в матче, забив третий.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Маккаби Хайфа - ПСЖ:

Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3
Голы: Чери, 24 - Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

Маккаби Хайфа: Коэн - Сундгрен (Сек, 55), Батубинсика, Голдберг, Корню (Чибота, 90) - Чери, Лави, Абу Фани, Ацили (Давид, 76), Хазиза - Пьерро (Рукавица, 90).

ПСЖ: Доннарумма - Данилу, Маркиньос, Рамос, Мендеш, Мукиэле (Хакими, 83) - Витинья (Руис, 74), Верратти, Неймар (Солер, 90+1), Месси - Мбаппе.

Предупреждения: Ацили, Хазиза, Неймар.

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов ПСЖ видео голов обзор матча маккаби хайфа
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