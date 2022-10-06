Беллингем и Ди Мария - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов

УЕФА определился с кандидатами на награду.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данную награду претендуют хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем (гол и ассист в матче с Севильей) и вингер Ювентуса Анхель Ди Мария (три голевые передачи в игре против Маккаби Хайфа).

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Также в данный квартет входят защитник Наполи Джованни Ди Лоренцо (гол в ворота Аякса) и форвард РБ Лейпцига Андре Силва (дубль и ассист в матче с Селтиком).

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