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ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Видео голов матча 25.10.2022

Вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:08
ПСЖ разгромил Маккаби / Getty Images
ПСЖ разгромил Маккаби / Getty Images
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Во вторник, 25 октября, ПСЖ в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов принимал на своем поле Маккаби.

Парижская команда устроила голевую феерию и настоящий разгром соперника, одержав победу со счетом 7:2.

По дублю на свой счет в поединке записали Лионель Месси и Килиан Мбаппе, также в избиении оппонента результативно поучаствовали Неймар и Карлос Солер, а еще один мяч израильская команда отправила в свои ворота сама.

ПСЖ и Бенфика, набрав по 11 очков, обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Ювентус и Маккаби, имея в своем активе по три балла, в последнем туре заочно поборются третье место в группе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Маккаби:

ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2

Голы: Месси, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг, 67 (аг), Солер, 84 - Сек, 38, 50

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос (Кимпембе, 79), Бернат - Витинья (Зайре-Эмери, 79), Руис (Сарабия, 83), Санчеш (Солер, 68) - Месси, Мбаппе (Экитик, 79), Неймар

Маккаби Хайфа: Коэн - Сек, Батубинсика, Голдберг, Корнуд (Менахэм, 70) - Мохамед (Арад, 83), Лави, Абу Фани (Мейр, 70) - Ацили (Давид, 68), Пьерро (Рукавица, 83), Чери

Предупреждения: Неймар, Рамос - Сек, Чери, Ацили, Лави

Источник: MEGOGO

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ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Видео голов матча 25.10.2022
ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Видео голов матча 25.10.2022

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