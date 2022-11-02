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Ливерпуль - Наполи 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:44
Ливерпуль одержал победу над Наполи / Getty Images
Ливерпуль одержал победу над Наполи / Getty Images
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Во вторник, 1 ноября, Ливерпуль в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов встречался на своем поле с Наполи.

В последнем поединке мерсисайдцы нанесли неаполитанцам первое поражение в квартете, одержав победу со счетом 2:0.

Под конец встречи Мохаммед Салах вывел "красных" вперед, а в компенсированное к матчу время Дарвин Нуньес удвоил преимущество хозяев поля.

После этого матча Ливерпуль остался на втором месте в своей группе, а Наполи сохранил лидерство. Обе команды набрали по 15 очков и вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Наполи:

Ливерпуль - Наполи 2:0

Голы: Салах 85, Нуньес 90+8

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Рэмзи, 87), Конате, ван Дейк, Цимикас - Милнер (Эллиотт, 48), Фабиньо, Тьяго (Байчетич, 87) - Салах, Фирмино (Карвалью, 87), Джонс (Нуньес, 73)

Наполи: Мерет - Оливейра, Ким, Эстигор, Ди Лоренцо - Замбо-Ангисса, Лоботка (Зелински, 83), Ндомбеле (Распадори, 87) - Кварацхелия (Элмас, 83), Осимхен (Симеоне, 88), Политано (Лосано, 70)

Предупреждения: Конате, 36, Александер-Арнольд, 73, Нуньес, 90+4

Источник: MEGOGO

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