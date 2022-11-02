iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Петряк и Конопля - in, Зубков и Тейлор - out: стартовый состав Шахтера на матч против РБ Лейпцига

Стали известны имена игроков, которые выйдут с первых минут на ответственный поединок Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:53
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images
0 0 0

В среду, 2 ноября, в Варшаве на стадионе Войска Польского состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпцигом.

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич произвел вынужденную замену в стартовом составе своей команде. Из-за травмы украинскому коллективу не поможет Александр Зубков. Его заменит Иван Петряк.

Также стоит отметить отсутствие в первой одиннадцатке Лукаса Тейлора. Вместо бразильца с первых минут выйдет Ефим Конопля.

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Судаков, Бондаренко - Петряк, Траоре, Мудрик.

Запасные: Шевченко, Пятов, Джурасек, Козик, Кривцов, Крыськив, Кулаков, Тейлор, Очеретько, Сикан, Топалов, Тотовицкий.

РБ Лейпциг: Блазвих - Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум - Собослаи, Шлягер, Кампль, Вернер - Нкунку, Силва.

Запасные: Никиш, Шлик, Диалло, Рамос, Ольмо, Форсберг, Хайдара, Хальстенберг, Хенрихс.

Напомним, что следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Матч Шахтер - РБ Лейпциг начнется в 19:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк РБ Лейпциг
0 0 0

Статьи по теме

Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Рамос высказался о возможном завершении карьеры Рамос высказался о возможном завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа19:25
Рамос высказался о возможном завершении карьеры
НБА19:22
Бруклин заменит уволенного Нэша бывшим тренером Бостона
Лига Чемпионов19:10
Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов18:53
Петряк и Конопля - in, Зубков и Тейлор - out: стартовый состав Шахтера на матч против РБ Лейпцига
Европа18:51
Хавбек Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы
Сборные18:34
Без Пустового и Близнюка: заявка сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2023 по баскетболу
Европа18:29
Кроос выбрал идеального для себя тренера
Европа18:02
Атлетико впервые при Симеоне не смог выйти в евровесну
Теннис18:00
Свитолина: За рубежом все реже вспоминают о войне в Украине
Европа17:34
Тен Хаг перед важным матчем Лиги Европы посетил ресторан на нетрадиционном транспорте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK