Петряк и Конопля - in, Зубков и Тейлор - out: стартовый состав Шахтера на матч против РБ Лейпцига

Стали известны имена игроков, которые выйдут с первых минут на ответственный поединок Лиги чемпионов.

В среду, 2 ноября, в Варшаве на стадионе Войска Польского состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпцигом.

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич произвел вынужденную замену в стартовом составе своей команде. Из-за травмы украинскому коллективу не поможет Александр Зубков. Его заменит Иван Петряк.

Также стоит отметить отсутствие в первой одиннадцатке Лукаса Тейлора. Вместо бразильца с первых минут выйдет Ефим Конопля.

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Судаков, Бондаренко - Петряк, Траоре, Мудрик.

Запасные: Шевченко, Пятов, Джурасек, Козик, Кривцов, Крыськив, Кулаков, Тейлор, Очеретько, Сикан, Топалов, Тотовицкий.

РБ Лейпциг: Блазвих - Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум - Собослаи, Шлягер, Кампль, Вернер - Нкунку, Силва.

Запасные: Никиш, Шлик, Диалло, Рамос, Ольмо, Форсберг, Хайдара, Хальстенберг, Хенрихс.

Напомним, что следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Матч Шахтер - РБ Лейпциг начнется в 19:45 по киевскому времени.