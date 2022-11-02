Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы

К сожалению, "горняки" не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер в решающем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил немецкому РБ Лейцпигу со счетом 0:4.

Не сумев обыграть прямого конкурента за второе место группы F, "горняки" упустили возможность продолжить свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов.

Помимо РБ Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места вышел действующий обладатель титула - мадридский Реал.

В итоге команда Игоря Йовичевича заняла третье место, заработав шесть очков. Это позволило ей гарантировать себе место в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября. Первый матч стадии пройдет 16 февраля, а ответная встреча - 23 февраля.