Трубин совершил наибольшее количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов
Снова украинский футболист стал лучшим в рейтинге по итогам группового раунда.
Продолжается определение лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов.
На этот раз темой рейтинга стала вратарская линия команд. Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Twitter определил лучших вратарей данного этапа, которые совершили наибольшее количество сейвов.
В итоге наибольшее количество совершили сразу двое: Анатолий Трубин (Шахтер) и Симон Миньоле (Брюгге). На счету обоих голкиперов по 31 сейву в шести поединках.
Mignolet, Trubin & Thiago Alcântara coming up BIG in 2022/23 🚫#UCL pic.twitter.com/pP3icbl4BD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022
Напомним, что другой представитель Шахтера, Михаил Мудрик, стал самым быстрым игроком группового этапа, а также одним из лучших дриблеров.