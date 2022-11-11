Трубин совершил наибольшее количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов

Снова украинский футболист стал лучшим в рейтинге по итогам группового раунда.

Продолжается определение лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов.

На этот раз темой рейтинга стала вратарская линия команд. Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Twitter определил лучших вратарей данного этапа, которые совершили наибольшее количество сейвов.

В итоге наибольшее количество совершили сразу двое: Анатолий Трубин (Шахтер) и Симон Миньоле (Брюгге). На счету обоих голкиперов по 31 сейву в шести поединках.

Mignolet, Trubin & Thiago Alcântara coming up BIG in 2022/23 🚫#UCL pic.twitter.com/pP3icbl4BD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022

Напомним, что другой представитель Шахтера, Михаил Мудрик, стал самым быстрым игроком группового этапа, а также одним из лучших дриблеров.