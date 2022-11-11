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Трубин совершил наибольшее количество сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов

Снова украинский футболист стал лучшим в рейтинге по итогам группового раунда.
Сегодня, 17:15
Анатолий Трубин / https://www.instagram.com/anatoliytrubin81/
Анатолий Трубин / https://www.instagram.com/anatoliytrubin81/

Продолжается определение лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов.

На этот раз темой рейтинга стала вратарская линия команд. Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Twitter определил лучших вратарей данного этапа, которые совершили наибольшее количество сейвов.

В итоге наибольшее количество совершили сразу двое: Анатолий Трубин (Шахтер) и Симон Миньоле (Брюгге). На счету обоих голкиперов по 31 сейву в шести поединках.

Напомним, что другой представитель Шахтера, Михаил Мудрик, стал самым быстрым игроком группового этапа, а также одним из лучших дриблеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Анатолий Трубин

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