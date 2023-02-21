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Ливерпуль - Реал Мадрид: видео голов и лучших моментов матча 21.02.2022

Вашему вниманию обзор поединка 1/8 финала ЛЧ.
Вчера, 23:25
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал

В рамках 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль на своем поле принимает Реал Мадрид.

"Красные" уже в дебюте встречи смогли огорчить гостей.

Юный талант мерсисайдцев Стефан Байчетич начал голевую атаку, найдя Джордана Хендерсона, который отдал на Мо Салаха, а египтянин заметил Дарвина Нуньеса в штрафной.

Уругваец не оплошал и элегантно пяткой переправил мяч в ворота Тибо Куртуа.

Гол Нуньеса

Через несколько минут Тибо Куртуа допустил ужасную оплошность в своей штрафной, которой воспользовался Салах и удвоил преимущество Ливерпуля.

Гол Салаха

Затем Винисиус отквитал один мяч. Бразилец обыграл защитника мерсисайдцев и отправил мяч в дальний угол ворот.

Гол Винисиуса

На этом команды не остановились и Реал сравнял счет. Алиссон, по-видимому, решил поддержать Куртуа и совершил похожую ошибку, которую реализовал в забитый мяч все тот же Винисиус.

Дубль Винисиуса

В дебюте второго тайма "сливочные" вышли вперед. Модрич идеальной подачей нашел голову Эдера Милитао, который и переправил мяч в сетку ворот Алиссона.

Гол Милитао

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Ливерпуль - Реал.

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