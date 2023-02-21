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По стопам Куртуа: Алиссон подарил гол Реалу, ударив в Винисиуса

Бразилец своей ошибкой возобновил паритет в матче.
Вчера, 22:58
Гол Винисиуса / Getty Images
Гол Винисиуса / Getty Images

Ливерпуль принимает на своем поле Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме зрителям удалось стать свиданьями сразу четырех забитых мячей. Помимо курьезного привоза от Тибо Куртуа, своим антимоментом запомнился и голкипер "красных" Алиссон.

Бразилец неудачно выбил мяч, попав в Винисиуса, после чего снаряд залетел в ворота.

Следите за событиями матча Ливерпуль - Реал Мадрид вместе с онлайн-трансляцией на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид Винисиус Жуниор Алиссон

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