По стопам Куртуа: Алиссон подарил гол Реалу, ударив в Винисиуса

Бразилец своей ошибкой возобновил паритет в матче.

Ливерпуль принимает на своем поле Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме зрителям удалось стать свиданьями сразу четырех забитых мячей. Помимо курьезного привоза от Тибо Куртуа, своим антимоментом запомнился и голкипер "красных" Алиссон.

Бразилец неудачно выбил мяч, попав в Винисиуса, после чего снаряд залетел в ворота.

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