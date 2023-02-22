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Бензема - о матче с Ливерпулем: После стартовых 15 минут мы увидели настоящий Реал

Француз доволен исходом встречи.
Сегодня, 00:53
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема высказался после победы над Ливерпулем (5:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Важный для нас вечер, я хочу посвятить этот матч нашему почетному президенту Амансио. Эта победа для него.

Мы хотели выдать красивую игру для всех. Мы начали довольно плохо, мы знали, что Ливерпуль и болельщики будут давить, но после стартовых 15 минут мы увидели настоящий Реал Мадрид.

Спасибо фанатам Ливерпуля за аплодисменты, но также большое спасибо и нашим фанатам, потому что они наш 12-й номер.

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Я мало играл в этом сезоне, но должен помогать команде голами и передачами. После травмы всегда трудно выйти на топ-уровень. Я хорошо сыграл.

В футболе может случиться всякое. Нас ждет еще одна отличная игра на Бернабеу", – сказал Бензема в интервью Marca.

Напомним, ответный матч Реал - Ливерпуль состоится 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид

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