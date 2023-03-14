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Порту - Интер: обзор и результат игры 14.03.2023 Лиги чемпионов

Стали известны основные обоймы обеих команд на матч Лиги чемпионов.
Сегодня, 21:50
Порту - Интер / Getty Images
Порту - Интер / Getty Images

Во вторник, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Порту примет на своем поле Интер.

Тренеры обеих команд уже объявили стартовые составы на данный поединок.

Стартовые составы команд:

Порту: Кошта – Заиду, Маркано, Кардозу, Пепе – Галену, Груич, Урибе, Эустакио – Тареми, Эванилсон

Интер: Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис – Джеко, Мартинес

Стартовый свисток в матче Порту - Интер прозвучит в 22:00 по Киеву.

Напомним, прошлый матч между итальянской и португальской командами завершилась минимальной победой "нерадзурри" (1:0).

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