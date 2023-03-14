Порту - Интер: обзор и результат игры 14.03.2023 Лиги чемпионов
Стали известны основные обоймы обеих команд на матч Лиги чемпионов.
Во вторник, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Порту примет на своем поле Интер.
Тренеры обеих команд уже объявили стартовые составы на данный поединок.
Стартовые составы команд:
Порту: Кошта – Заиду, Маркано, Кардозу, Пепе – Галену, Груич, Урибе, Эустакио – Тареми, Эванилсон
Интер: Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис – Джеко, Мартинес
Стартовый свисток в матче Порту - Интер прозвучит в 22:00 по Киеву.
Напомним, прошлый матч между итальянской и португальской командами завершилась минимальной победой "нерадзурри" (1:0).