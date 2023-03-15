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Порто - Интер 0:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

ISPORT представляет видеообзор матча Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:45
Порту - Интер / Getty Images
Порту - Интер / Getty Images

Во вторник, 14 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Порту принимал на своем поле Интер. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Команды провели весьма напряженные 90 минут. Хозяева пытались прорвать оборону соперника, а именитые гости не позволяли это сделать на протяжении всего матча.

"Драконы" доминировали на поле, создавали моменты, однако на стадии завершения им постоянно не везло. В свою очередь Интер в атаке почти ничего не создал, однако ему это было и не нужно.

Вашему вниманию видеообзор матча Порту - Интер:

Статистика матча Порту - Интер в 1/8 финала Лиги чемпионов

Порту - Интер 0:0 (0:1 общий)

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 0,55
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 19 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 10 - 18

Порту: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Урибе (Лоудер, 85), Груйич, Эуштакиу (Андре Франку, 71), Пепе, Тареми, Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 71).

Интер: Онана, Думфрис, Дармиан (Шкриньяр, 80), Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Д`Амброзио, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартинес.

Предупреждения: Дармиан (33), Джеко (69), Пепе (79), Ачерби (90), Консейсау (90).

Удаление: Пепе (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер порту

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