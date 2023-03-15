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Форсберг: У РБ Лейпциг не было шансов против Манчестер Сити

Швед оценил перформанс "горожан".
Сегодня, 09:21
Эмиль Форсберг / Getty Images
Эмиль Форсберг / Getty Images

Хавбек РБ Лейпциг Эмиль Форсберг высказался об ответном матче против Манчестер Сити (0:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Чувствую себя нехорошо. Не хочу искать оправданий. Больно.

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Сити успешно провел матч – это фантастическая команда. Нам нужно быть честными: шансов не было", – сказал Форсберг в интервью сайту УЕФА.

Напомним, героем встречи Манчестер Сити - РБ Лейпциг стал форвард хозяев Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик в ворота соперника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити РБ Лейпциг Эмиль Форсберг

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