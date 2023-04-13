Винисиус: Матч с Челси - один из лучших для Реала в сезоне
Вингер Реала Винисиус Жуниор высказался о победе клуба над Челси (2:0) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы играли очень хорошо, постоянно оказывали давление на соперника, как делали это в прошлом сезоне.
Один из лучших матчей в сезоне для нас. Впереди ответная игра. Все впереди. Нужно сохранять спокойствие.
У нас было достаточно пространства на поле, и мы всегда хотим забить больше голов. Знаем, что ответный матч на выезде будет сложным.
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Все футболисты, которые носят футболку Реала, понимают, что игры в Лиге чемпионов – особенные.
Тем более на Сантяго Бернабеу с нашими болельщиками, которые тоже преобразились. Когда ты в Реале, то должен иметь желание играть в Лиге чемпионов", – сказал Винисиус в интервью As.
Напомним, ответный матч Челси - Реал состоится 18 апреля на Стэмфорд Бридж.