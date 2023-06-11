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Футбол

Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Именно гол испанца решил судьбу трофея.
Сегодня, 10:47
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити, а заодно и автор победного гола Родри был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Интересно, что после матча испанец раскритиковал сам себя за отвратительную игру в первом тайме, мешали нервы и общее напряжение.

Зато во второй половине тайма именно гол Родри позволил Сити наконец завоевать долгожданный трофей. Интер удачно сдерживал атакующий игроков "горожан", но один раз упустил Родри.

"Придавал игре Сити нужный баланс действиями в средней линии и забил победный мяч в финале при ограниченном числе голевых моментов", - отметили технические наблюдатели УЕФА.

Напомним, что после матча Бернарду Силва объявил о том, что желает покинуть клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родри

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