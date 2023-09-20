iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко и Трубин выйдут в стартовых составах Арсенала и Бенфики на матчи Лиги чемпионов

Украинские футболисты примут участие в играх главного еврокубка.
Сегодня, 21:19
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится ряд матчей, в которых примут участие украинские футболисты.

Так, в стартовом составе Арсенала на поединок против ПСВ выйдет Александр Зинченко - игрок "канониров" займет привычное место на левом фланге обороны.

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Райс, Хаверц - Сака, Жезус, Троссард.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Виейра, Эльнени, Жоржиньо, Кивьор, Нельсон, Нкетия, Седрик, Смит-Роу, Томиясу.

ПСВ: Бенитес - Тезе, Белла-Кочап, Боскальи, Дест - Схаутен, Верман, Саибари - Бакайоко, де Йонг, Ланг.

Запасные: Ватерман, Дроммел, Бабади, ван Анхольт, Вертессен, Лосано, Пепи, Рамалью, Самбо, Тил, Тильман.

А в матче против Зальцбурга свое второе появление в стартовой одиннадцатке Бенфики оформит экс-вратарь Шахтера Анатолий Трубин.

Бенфика: Трубин - Ба, А. Силва, Отаменди, Аурснес - Кокчу, Невес, Мариу, Р. Силва, Ди Мария - Муса.

Запасные: Соареш, Кокубо, Нерес, Араужу, Гувея, Виктор, Кабал, Морату, Тенгстедт, Флорентину, Шикинью, Юрасек.

Зальцбург: Шлагер - Дедич, Байду, Павлович, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Чергорд - Конате, Шимич.

Запасные: Мантль, Моргалла, Нене, Ратков, Аманква, Камери, Капальдо, Койта, Пьонтковски, Соле, Сучич, Ульме.

Напомним, что матчи Арсенал - ПСВ и Бенфика - Зальцбург начнутся в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами встреч Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

Статьи по теме

Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург
От Озила до Зинченко: как поменялся Арсенал с момента последнего участия в ЛЧ От Озила до Зинченко: как поменялся Арсенал с момента последнего участия в ЛЧ
Наставник Бенфики: Трубин будет играть, он - первый выбор в воротах Наставник Бенфики: Трубин будет играть, он - первый выбор в воротах
Анчелотти - о Беллингеме: Он обладает выдающимися качествами, а еще он везунчик Анчелотти - о Беллингеме: Он обладает выдающимися качествами, а еще он везунчик
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024
Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:05
Анчелотти - о Беллингеме: Он обладает выдающимися качествами, а еще он везунчик
Бокс22:51
Фьюри рассказал о своих целях на остаток карьеры
22:46
Украина - Польша 2:3 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧМ-2024
Лига Чемпионов22:26
Красивый спасательный гол Тете в обзоре матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:22
Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург
Лига Европы22:04
Моуриньо: До последнего дня в качестве тренера буду говорить, что Рома не проиграла финал Лиги Европы
Европа21:57
Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома
Лига Чемпионов21:53
Лига чемпионов: Реал обыграл Унион, Бавария сыграет с Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов21:49
Гол Беллингема в добавленное время принес Реалу победу над Унионом
Европа21:23
Манчестер Юнайтед пытался летом подписать юного таланта Брайтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK