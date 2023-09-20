Зинченко и Трубин выйдут в стартовых составах Арсенала и Бенфики на матчи Лиги чемпионов

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится ряд матчей, в которых примут участие украинские футболисты.

Так, в стартовом составе Арсенала на поединок против ПСВ выйдет Александр Зинченко - игрок "канониров" займет привычное место на левом фланге обороны.

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Райс, Хаверц - Сака, Жезус, Троссард.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Виейра, Эльнени, Жоржиньо, Кивьор, Нельсон, Нкетия, Седрик, Смит-Роу, Томиясу.

ПСВ: Бенитес - Тезе, Белла-Кочап, Боскальи, Дест - Схаутен, Верман, Саибари - Бакайоко, де Йонг, Ланг.

Запасные: Ватерман, Дроммел, Бабади, ван Анхольт, Вертессен, Лосано, Пепи, Рамалью, Самбо, Тил, Тильман.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🥁 Introducing our @ChampionsLeague line-up for tonight's game with PSV Eindhoven...



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/4ozt5oBVgG — Arsenal (@Arsenal) September 20, 2023

А в матче против Зальцбурга свое второе появление в стартовой одиннадцатке Бенфики оформит экс-вратарь Шахтера Анатолий Трубин.

Бенфика: Трубин - Ба, А. Силва, Отаменди, Аурснес - Кокчу, Невес, Мариу, Р. Силва, Ди Мария - Муса.

Запасные: Соареш, Кокубо, Нерес, Араужу, Гувея, Виктор, Кабал, Морату, Тенгстедт, Флорентину, Шикинью, Юрасек.

Зальцбург: Шлагер - Дедич, Байду, Павлович, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Чергорд - Конате, Шимич.

Запасные: Мантль, Моргалла, Нене, Ратков, Аманква, Камери, Капальдо, Койта, Пьонтковски, Соле, Сучич, Ульме.

Напомним, что матчи Арсенал - ПСВ и Бенфика - Зальцбург начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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