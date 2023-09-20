Зинченко и Трубин выйдут в стартовых составах Арсенала и Бенфики на матчи Лиги чемпионов
В среду, 20 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится ряд матчей, в которых примут участие украинские футболисты.
Так, в стартовом составе Арсенала на поединок против ПСВ выйдет Александр Зинченко - игрок "канониров" займет привычное место на левом фланге обороны.
Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Райс, Хаверц - Сака, Жезус, Троссард.
Запасные: Рамсдейл, Хейн, Виейра, Эльнени, Жоржиньо, Кивьор, Нельсон, Нкетия, Седрик, Смит-Роу, Томиясу.
ПСВ: Бенитес - Тезе, Белла-Кочап, Боскальи, Дест - Схаутен, Верман, Саибари - Бакайоко, де Йонг, Ланг.
Запасные: Ватерман, Дроммел, Бабади, ван Анхольт, Вертессен, Лосано, Пепи, Рамалью, Самбо, Тил, Тильман.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 20, 2023
🥁 Introducing our @ChampionsLeague line-up for tonight's game with PSV Eindhoven...
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/4ozt5oBVgG
А в матче против Зальцбурга свое второе появление в стартовой одиннадцатке Бенфики оформит экс-вратарь Шахтера Анатолий Трубин.
Бенфика: Трубин - Ба, А. Силва, Отаменди, Аурснес - Кокчу, Невес, Мариу, Р. Силва, Ди Мария - Муса.
Запасные: Соареш, Кокубо, Нерес, Араужу, Гувея, Виктор, Кабал, Морату, Тенгстедт, Флорентину, Шикинью, Юрасек.
Зальцбург: Шлагер - Дедич, Байду, Павлович, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Чергорд - Конате, Шимич.
Запасные: Мантль, Моргалла, Нене, Ратков, Аманква, Камери, Капальдо, Койта, Пьонтковски, Соле, Сучич, Ульме.
🚨 Temos onze! 🚨 #SLBSAL • #UCL pic.twitter.com/NfkxojRx4c— SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2023
Напомним, что матчи Арсенал - ПСВ и Бенфика - Зальцбург начнутся в 22:00 по киевскому времени.
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами встреч Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!