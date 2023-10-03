Наполи - Реал 2:3: обзор матча и результат игры 03.10.2023

Во вторник, 3 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Реал.

Первый тайм поединка был полон яркими моментами, однако голевая феерия началась с шибки Кепы Аррисабалаги. Испанец неудачно сыграл на выходе, за что его наказали пропущенным мячом.

Реал данный расклад не сильно устроил, ввиду чего команда всеми силами кинулась в атаку. Гостям удалось не только возобновить паритет к концу первой 45-минутки, но выйти вперед. Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем помогли в этом своему клубу.

Во второй половине игры команды снова обменялись голами, однако это пошло на руку лишь Реалу. Шальной удар Федерико Вальверде принес "сливочным" победу и очередные три очка в Лиге чемпионов.

Статистика матча Наполи - Реал второго тура Лиги чемпионов

Наполи - Реал 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелиньски, 54 пенальти - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 автогол

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.89

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 15 - 19

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 7 - 11

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).

Предупреждения: Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!