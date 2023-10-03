Наполи - Реал 2:3: обзор матча и результат игры 03.10.2023
Во вторник, 3 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Реал.
Первый тайм поединка был полон яркими моментами, однако голевая феерия началась с шибки Кепы Аррисабалаги. Испанец неудачно сыграл на выходе, за что его наказали пропущенным мячом.
Реал данный расклад не сильно устроил, ввиду чего команда всеми силами кинулась в атаку. Гостям удалось не только возобновить паритет к концу первой 45-минутки, но выйти вперед. Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем помогли в этом своему клубу.
Во второй половине игры команды снова обменялись голами, однако это пошло на руку лишь Реалу. Шальной удар Федерико Вальверде принес "сливочным" победу и очередные три очка в Лиге чемпионов.
Статистика матча Наполи - Реал второго тура Лиги чемпионов
Наполи - Реал 2:3
Голы: Эстигор, 19, Зелиньски, 54 пенальти - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 автогол
Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.89
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 15 - 19
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 7 - 11
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.
Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).
Предупреждения: Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).
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