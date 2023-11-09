Холанд, Гризманн и Родриго претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Болельщики должны выбрать одного из четырех кандидатур.

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогу поединков УЕФА представил список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

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Среди кандидатов:

Антуан Гризманн - оформил дубль в ворота Селтика

Эрлинг Холанд - забил два в ворота Янг Бойза

Родриго - гол+пас в матче с Брагой

Сака - гол+пас в поединке с Севильей

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

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