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Холанд, Гризманн и Родриго претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Болельщики должны выбрать одного из четырех кандидатур.
Сегодня, 10:20
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогу поединков УЕФА представил список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

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Среди кандидатов:

  • Антуан Гризманн - оформил дубль в ворота Селтика
  • Эрлинг Холанд - забил два в ворота Янг Бойза
  • Родриго - гол+пас в матче с Брагой
  • Сака - гол+пас в поединке с Севильей

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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