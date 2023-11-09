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Лунин попал в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Украинец стал героем встречи для мадридского гранда.
Сегодня, 09:39
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на своем поле обыграл Брагу (3:0).

Украинский голкипер Андрей Лунин появился на поле с первых минут. Уже на первых минутах встречи он отбил пенальти, а за всю игру сделал четыре сейва.

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Аналитический центр WhoScored составил символическую сборную тура, куда вошел и Лунин. Портал оценил его действия - в 8,5 балла.

Символическая сборная четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов:

Ранее сообщалось, что Лунин отбил 50% пенальти в своей клубной карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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