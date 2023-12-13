Наставник Бенфики похвалил Трубина за игру с Зальцбургом

Рулевой лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт высказался о победе над РБ Зальцбург.

По словам Шмидта, защита и вратарь Анатолий Трубин чудесно отработали матч.

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"Это был очень важный вечер для нас, ведь мы знали, что одна из команд вылетит из еврокубков. Обе команды заслуживали остаться в еврокубках, это был сложный матч, но мы хорошо провели первый тайм. Мы смогли создать великолепные моменты для взятия ворот.

Мы забили дважды, а в начале второго тайма у нас было два отличных шанса решить судьбу матча. Затем Зальцбург, словно ниоткуда, вернулся в игру. Нам было очень трудно, потому что надо было больше рисковать, но и быть осторожными, чтобы не пропустить контратаку.

Мы должны были использовать свои шансы, чтобы забить третий гол, но вратарь и защита прекрасно справились. Нам пришлось ждать самого конца, но это было заслуженно. Мы очень рады, что осталось в еврокубках - это очень важно для команды и клуба", - сказал Шмидт.

Отметим, что благодаря этой победе Бенфика прошла в Лигу Европы.

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