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Беллингем, Канселу и Гризманн попали в сборную группового этапа Лиги чемпионов от Whoscored

Определились 11 лучших игроков.
Вчера, 22:55
Кубок Лиги чемпионов / Getty Images
Кубок Лиги чемпионов / Getty Images

Известный портал WhoScored объявил состав из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов.

В сборную попали:

Голкипер: Ник Поуп (Ньюкасл);

Защитники: Жоау Канселу (Барселона), Матс Хуммельс (Боруссия), Пепе (Порту), Самуэл Лино (Атлетико);

Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Джуд Беллингем (Реал), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Габриэл Мартинелли (Арсенал);

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Габриэл Жезус (Арсенал).

Ранее сообщалось, что Сикан обошел Милевского и Мудрика среди лучших украинцев-бомбардиров Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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Беллингем, Канселу и Гризманн попали в сборную группового этапа Лиги чемпионов от Whoscored
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