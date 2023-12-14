Беллингем, Канселу и Гризманн попали в сборную группового этапа Лиги чемпионов от Whoscored
Определились 11 лучших игроков.
Известный портал WhoScored объявил состав из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов.
В сборную попали:
Голкипер: Ник Поуп (Ньюкасл);
Защитники: Жоау Канселу (Барселона), Матс Хуммельс (Боруссия), Пепе (Порту), Самуэл Лино (Атлетико);
Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Джуд Беллингем (Реал), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Габриэл Мартинелли (Арсенал);
Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Габриэл Жезус (Арсенал).
Ранее сообщалось, что Сикан обошел Милевского и Мудрика среди лучших украинцев-бомбардиров Лиги чемпионов.
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