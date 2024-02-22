УЕФА назвал претендентов на гол недели в Лиге чемпионов
Проголосовать можно на официальном сайте союза.
УЕФА объявил, кто претендует на лучший гол недели в Лиге чемпионов.
Среди номинантов оказались:
- Вендерсон Галено, который своим точным ударом вырвал победу у лондонского Арсенала.
- Роберт Левандовски, которому удалось расстроить всю защитную линию Наполи.
- Мощная пушка в исполнении Дониелла Малена.
- И гол Виктора Осимхена, который спас Наполи от поражения Барселоне.
🇧🇷 Galeno with a beauty— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2024
🇵🇱 Precision from Lewy
🇳🇱 Malen powers home
🇳🇬 Turn & finish from Osimhen#UCLGOTW || @Heineken
Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.
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