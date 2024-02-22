УЕФА назвал претендентов на гол недели в Лиге чемпионов

Проголосовать можно на официальном сайте союза.

УЕФА объявил, кто претендует на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Среди номинантов оказались:

Вендерсон Галено, который своим точным ударом вырвал победу у лондонского Арсенала.

Роберт Левандовски, которому удалось расстроить всю защитную линию Наполи.

Мощная пушка в исполнении Дониелла Малена.

И гол Виктора Осимхена, который спас Наполи от поражения Барселоне.

🇧🇷 Galeno with a beauty

🇵🇱 Precision from Lewy

🇳🇱 Malen powers home

🇳🇬 Turn & finish from Osimhen#UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2024

Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.

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