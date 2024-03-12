Жеребьевку Лиги чемпионов нового формата будет проводить компьютер

УЕФА придумал еще одно нововведение, чтобы значительно сэкономить время.

Новый расширенный формат Лиги чемпионов следующего сезона будет использовать компьютер для проведения жеребьевки, сообщает Sky Sports.

Симуляция жеребьевки показала, что вручную в новом формате она займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров.

Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы будут выбираться вручную, а затем компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников этих клубов по группе.

Ожидается, что новая гибридная жеребьевка продлится около 35 минут — столько же, сколько в нынешнем формате.

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Напомним, что новый формат представляет собой единую лигу из 36 команд. Они будут разделены на четыре корзины по девять представителей. Каждая команда сыграет с восемью разными соперниками – по два из каждой корзины.

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