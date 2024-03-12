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Жеребьевку Лиги чемпионов нового формата будет проводить компьютер

УЕФА придумал еще одно нововведение, чтобы значительно сэкономить время.
Сегодня, 21:46
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

Новый расширенный формат Лиги чемпионов следующего сезона будет использовать компьютер для проведения жеребьевки, сообщает Sky Sports.

Симуляция жеребьевки показала, что вручную в новом формате она займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров.

Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы будут выбираться вручную, а затем компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников этих клубов по группе.

Ожидается, что новая гибридная жеребьевка продлится около 35 минут — столько же, сколько в нынешнем формате.

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Напомним, что новый формат представляет собой единую лигу из 36 команд. Они будут разделены на четыре корзины по девять представителей. Каждая команда сыграет с восемью разными соперниками – по два из каждой корзины.

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Жеребьевку Лиги чемпионов нового формата будет проводить компьютер
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