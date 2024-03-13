iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Порту 1:0 (4:2 по пенальти): обзор матча и лучших моментов 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондрнский гранд прошел в следующий этап турнира.
Сегодня, 07:24
Getty Images
Getty Images

В рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал принимал у себя дома Порту, который выиграл первую встречу (1:0).

В первом тайме подопечные Микеля Артеты поразили ворота соперника - Троссар удачно пробил.

Читай также: Барселона - Наполи 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

После перерыва Арсенал доминировал на поле, однако взломать оборону оппонента больше не сумел. Порту же пытался удивить "канониров", но также не получилось.

В серии пенальти лучше себя показали игроки английского клуба.

Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Арсенал - Порту:

Арсенал - Порту 1:0 (пен. 4:2) (первый матч - 0:1)

Гол: Троссар, 41

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 106) - Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) - Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)

Порту: Кошта - Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл - Нико (Эуштакиу, 101), Варела (Груич, 90+7) - Консейсау (Боржеш, 101), Пепе, Галено - Эванилсон (Тареми, 86)

Предупреждения: Салиба, 39, Хаверц, 116 - Пепе, 73.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: Лига чемпионов, матч в АПЛ и ПСЖ в Кубке Франции Футбол сегодня: Лига чемпионов, матч в АПЛ и ПСЖ в Кубке Франции
Боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил вызов Джошуа Боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил вызов Джошуа
НХЛ: Колорадо разбил Калгари, Флорида удивила Даллас, Рейнджерс переиграл Каролину НХЛ: Колорадо разбил Калгари, Флорида удивила Даллас, Рейнджерс переиграл Каролину
НБА: Сакраменто с Ленем переиграл Милуоки, Миннесота шокировала Клипперс НБА: Сакраменто с Ленем переиграл Милуоки, Миннесота шокировала Клипперс
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа08:52
Футбол сегодня: Лига чемпионов, матч в АПЛ и ПСЖ в Кубке Франции
Бокс08:32
Боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил вызов Джошуа
НХЛ08:10
НХЛ: Колорадо разбил Калгари, Флорида удивила Даллас, Рейнджерс переиграл Каролину
НБА07:47
НБА: Сакраменто с Ленем переиграл Милуоки, Миннесота шокировала Клипперс
Лига Чемпионов07:24
Серия пенальти в обзоре матча Арсенал - Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:55
Арсенал отыгрался и выбил Порту из Лиги чемпионов в серии пенальти
Лига Чемпионов00:55
Лига чемпионов: Барселона обыграла Наполи, Арсенал прошел Порту благодаря серии пенальти
Формула 100:52
Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид
Лига Чемпионов00:36
Барселона - Наполи 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Формула 100:24
Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK