Арсенал - Порту 1:0 (4:2 по пенальти): обзор матча и лучших моментов 1/8 финала Лиги чемпионов

В рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал принимал у себя дома Порту, который выиграл первую встречу (1:0).

В первом тайме подопечные Микеля Артеты поразили ворота соперника - Троссар удачно пробил.

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После перерыва Арсенал доминировал на поле, однако взломать оборону оппонента больше не сумел. Порту же пытался удивить "канониров", но также не получилось.

В серии пенальти лучше себя показали игроки английского клуба.

Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Арсенал - Порту:

Арсенал - Порту 1:0 (пен. 4:2) (первый матч - 0:1)

Гол: Троссар, 41

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивер (Зинченко, 106) - Эдегор, Райс, Жоржиньо (Жезус, 83) - Сака, Хаверц, Троссар (Нкетиа, 106)

Порту: Кошта - Мариу (Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл - Нико (Эуштакиу, 101), Варела (Груич, 90+7) - Консейсау (Боржеш, 101), Пепе, Галено - Эванилсон (Тареми, 86)

Предупреждения: Салиба, 39, Хаверц, 116 - Пепе, 73.

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