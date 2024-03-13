Барселона - Наполи 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 12.03.2024

В Каталонии прошел второй поединок противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Наполи.

"Сине-гранатовые" дважды огорчили соперника на старте матча, благодаря точным ударам Фермина Лопеса и Жоау Канселу. Однако вскоре Амир Ррахмани сократил отставание партенопейцев.

В конце встречи Роберт Левандовски забил третий гол каталонцев, установив при этом окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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Барселона - Наполи 3:1 (первый матч 1:1)

Голы: Лопес, 15, Канселу, 17, Левандовски, 83 - Ррахмани, 30.

Ожидаемые голы (xG): 2,81 - 1,01

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 23 - 15

Удары в створ: 10 - 5

Фолы: 7 - 16

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Лопес (Роберто, 60), Кристенсен (Ромеу, 60), Гюндоган - Ямаль, Левандовски, Рафинья (Феликс, 81).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи (Оливера, 64) - Ангисса, Лоботка, Траоре (Распадори, 78) - Политано (Линдстрем, 64), Осимхен, Кварацхелия (Нгонге, 90+2).

Предупреждения: Кристенсен, Ямаль - Жезус, Траоре, Оливера.

Источник: MEGOGO

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