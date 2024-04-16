Анчелотти - о матче с Ман Сити: Я не буду делать никаких фокусов

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о грядущем поединке с Манчестер Сити.

По словам итальянского специалиста, накануне игры с "горожанами" он не испытывает никакого беспокойства.

"В Реале все спокойно, я не чувствую волнения. В этом соревновании мы должны быть не самыми беспокойными, а самыми счастливыми. Эта команда всегда хорошо выступала в Лиге чемпионов. Я вижу не беспокойство, а уверенность.

"Каждый смотрит на статистику так, как хочет. Я один из тех, кто считает, что ее надо ломать, потому что есть много случаев, когда мадридцы выигрывали на стадионах, где до этого никогда не выигрывали. Пусть завтра будет так же", - сказал Анчелотти.

Также наставник "сливочных" рассказал, стоит ли ожидать сюрпризов от него.

"Нет, нет. Мы с Гвардиолой очень хорошо знаем друг друга. Можете не сомневаться, завтра я не буду делать никаких фокусов", - резюмировал Карло.

Напомним, матч Ман Сити - Реал состоится завтра, 17 апреля.

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