Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов

ISPORT рассказывает, кто выйдет на поле у мюнхенцев в первом полуфинале турнира.

Во вторник, 30 апреля, мюнхенская Бавария примет мадридский Реал в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Команда Томаса Тухеля потеряла свое лидерство в стране, впервые с 2012 упустив титул - Байер стал чемпионом Бундеслиги. Мадридский Реал очень близок к тому, чтобы оформить свое чемпионство, но для этого нужно сделать еще несколько шагов.

Сейчас же команды поборются за выход в финал главного еврокубкового турнира.

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Ориентировочный состав Баварии на матч с Реалом

Схема: 4-2-3-1

Вратарь: Мануэль Нойер - установилрекорд по количеству сухих матчей в истории Лиги чемпионов после того, как был пройден Арсенал в 1/4 финала.

Правый защитник: Джошуа Киммих - вывел свою команду в полуфинал, забив победный мяч в противостоянии с Арсеналом.

Центральные защитники: Ким Мин Чжэ и Эрик Дайер - первый призван заменить Маттейса де Лигт, который получил травму, а второй внезапно стал основным игроком команды.

Левый защитник: Альфонсо Дэвис - вернется в составе, ведь до этого пропустил игру с Арсеналом из-за дисквалификации.

Опорные полузащитники: Леон Горецка и Александр Павлович - первый является надеждой Мюнхена, а второй, вероятно, заменит Лаймера, получившего травму в последней игре.

Вингеры: Томас Мюллер и Рафаэль Геррьеро - оба сыграют на на своих родных позициях, но, если первый заменит травмированных, то второй это "джокер", который сработал с Арсеналом.

Атакующий полузащитник: Джамаль Мусиала - до конца не восстановился от травмы, но надо идти на риск.

Нападающий: Харри Кейн – стал третьим игроком в истории Бундеслиги, забившим 35 голов за один сезон.

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Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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