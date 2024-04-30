iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов

ISPORT рассказывает, кто выйдет на поле у мюнхенцев в первом полуфинале турнира.
Сегодня, 09:10
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Во вторник, 30 апреля, мюнхенская Бавария примет мадридский Реал в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Команда Томаса Тухеля потеряла свое лидерство в стране, впервые с 2012 упустив титул - Байер стал чемпионом Бундеслиги. Мадридский Реал очень близок к тому, чтобы оформить свое чемпионство, но для этого нужно сделать еще несколько шагов.

Сейчас же команды поборются за выход в финал главного еврокубкового турнира.

Читай также: Бавария - Реал: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Ориентировочный состав Баварии на матч с Реалом

  • Схема: 4-2-3-1

Вратарь: Мануэль Нойер - установилрекорд по количеству сухих матчей в истории Лиги чемпионов после того, как был пройден Арсенал в 1/4 финала.

Правый защитник: Джошуа Киммих - вывел свою команду в полуфинал, забив победный мяч в противостоянии с Арсеналом.

Центральные защитникиКим Мин Чжэ и Эрик Дайер - первый призван заменить Маттейса де Лигт, который получил травму, а второй внезапно стал основным игроком команды.

Левый защитникАльфонсо Дэвис - вернется в составе, ведь до этого пропустил игру с Арсеналом из-за дисквалификации.

Опорные полузащитники: Леон Горецка и Александр Павлович - первый является надеждой Мюнхена, а второй, вероятно, заменит Лаймера, получившего травму в последней игре.

Вингеры: Томас Мюллер и Рафаэль Геррьеро - оба сыграют на на своих родных позициях, но, если первый заменит травмированных, то второй это "джокер", который сработал с Арсеналом.

Атакующий полузащитник: Джамаль Мусиала - до конца не восстановился от травмы, но надо идти на риск.

НападающийХарри Кейн – стал третьим игроком в истории Бундеслиги, забившим 35 голов за один сезон.

Читай также: Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов
Барселона присоединилась к командам, которые гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов Барселона присоединилась к командам, которые гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов
Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов
ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:18
ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos
НБА11:15
Барселонская компания: Месси с друзьями посмотрел, как Бостон нанес третье поражение Майами в плей-офф НБА
Бокс11:04
"Теперь понятия не имею, кто я": Нганну - о смерти сына
НБА10:44
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный сольный проход Мюррея возглавил рейтинг
Бокс10:24
Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына
Бокс10:22
Уайлдеру выбрали соперника на следующий после Чжилея бой
Лига Чемпионов10:00
Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов
Европа09:35
Лестер стал победителем Чемпионшипа
Лига Чемпионов09:10
Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов
Европа и мир09:00
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина встретится в третьем матче с Китаем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK