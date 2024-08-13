iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шовковский - об ответном матче с Рейнджерс: С Глазго у меня связаны приятные воспоминания

Наставник Динамо верит в своих подопечных.
Сегодня, 07:52
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уже сегодня, 13 августа, сыграет ответный матч против шотландского Рейнджерс у третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Читай также: Названа заявка Динамо на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Главный тренер киевлян Александр Шовковский поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о кадровой ситуации перед матчем:

"Мы провели матч в чемпионате Украины, одержали победу - 2:1. С хорошим настроением готовимся к ответному матчу с Рейнджерс. У нас, в принципе, основная обойма игроков готовится к поединку. Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждение и сейчас восстанавливается в Украине Так же Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами - решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переживать два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка.

Хочу сказать, что, безусловно, мы понимали по ходу игры, что будет давление со стороны соперника. В свою очередь пытались найти возможности для выхода в контратаку. Но я не соглашусь, что с 70-й минуты команда не играла.

Из Глазго у меня лично отличные воспоминания, потому что мы здесь играли, когда я еще был в штабе национальной сборной. Тогда мы обыграли Швецию в дополнительное время (2:1) и прошли в четвертьфинал Евро-2020. Затем мы играли против сборной Шотландии в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. Выиграли тоже ту игру, помню отлично этот стадион, ту поддержку у хозяев.

Однако всегда приятно играть при заполненных трибунах, когда чувствуется поддержка команды, даже если поддерживают соперника. Потому что футбол – это игра для зрителей. И мы должны признать, что мы соскучились по матчам высокого уровня перед полными трибунами. Нам этого сегодня не хватает. Но это те эмоции, ради которых футболисты в принципе выходят на поле", - цитирует Шовковского клубная пресс-служба Динамо.

Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Киевляне открыли счет в середине первого тайма усилиями Андрея Ярмоленко, но не смогли удержать преимущество, пропустив на последней минуте встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Александр Шовковский фк динамо киев ФК Рейнджерс

Статьи по теме

Голкипер Рейнджерс - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: У нас есть амбиции Голкипер Рейнджерс - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: У нас есть амбиции
Тренер Рейнджерс назвал главное преимущество Динамо перед ответным матчем в Лиге чемпионов Тренер Рейнджерс назвал главное преимущество Динамо перед ответным матчем в Лиге чемпионов
Рейнджерс - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Легионер ЛНЗ назвал главных звезд украинского футбола - неожиданный выбор форварда Легионер ЛНЗ назвал главных звезд украинского футбола - неожиданный выбор форварда
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо в Лиге чемпионов, Кубок Украины и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров
Свитолина проиграла Костюк во втором раунде турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил на своем поле Александрии
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:55
Рейнджерс - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Украина11:50
Легионер ЛНЗ назвал главных звезд украинского футбола - неожиданный выбор форварда
Другие страны11:45
Супруга Месси показала фото с семейного отдыха на роскошной яхте
Лига Чемпионов11:16
Голкипер Рейнджерс - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: У нас есть амбиции
Бокс11:15
Уоррен назвал самый сложный бой Усика до поединка с Фьюри
Европа10:53
Тренер Борнмута озвучил ожидания от Забарного в новом сезоне АПЛ
Киберспорт10:50
IEM Cologne 2024: онлайн-трансляция матчей Falcons - FaZe, Liquid - Complexity
Лига Чемпионов10:30
Рейнджерс - Динамо: все что надо знать перед матчем Лиги чемпионов
Украина10:29
Шахтер хочет подписать звезду Коринтианса - "горняки" готовят солидные средства
Украина09:55
Тренер Полесья рассказал о сенсационной победе над Шахтером в УПЛ: Было тяжело спать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK