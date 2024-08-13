Шовковский - об ответном матче с Рейнджерс: С Глазго у меня связаны приятные воспоминания

Киевское Динамо уже сегодня, 13 августа, сыграет ответный матч против шотландского Рейнджерс у третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Главный тренер киевлян Александр Шовковский поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о кадровой ситуации перед матчем:

"Мы провели матч в чемпионате Украины, одержали победу - 2:1. С хорошим настроением готовимся к ответному матчу с Рейнджерс. У нас, в принципе, основная обойма игроков готовится к поединку. Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждение и сейчас восстанавливается в Украине Так же Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами - решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переживать два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка.

Хочу сказать, что, безусловно, мы понимали по ходу игры, что будет давление со стороны соперника. В свою очередь пытались найти возможности для выхода в контратаку. Но я не соглашусь, что с 70-й минуты команда не играла.

Из Глазго у меня лично отличные воспоминания, потому что мы здесь играли, когда я еще был в штабе национальной сборной. Тогда мы обыграли Швецию в дополнительное время (2:1) и прошли в четвертьфинал Евро-2020. Затем мы играли против сборной Шотландии в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. Выиграли тоже ту игру, помню отлично этот стадион, ту поддержку у хозяев.

Однако всегда приятно играть при заполненных трибунах, когда чувствуется поддержка команды, даже если поддерживают соперника. Потому что футбол – это игра для зрителей. И мы должны признать, что мы соскучились по матчам высокого уровня перед полными трибунами. Нам этого сегодня не хватает. Но это те эмоции, ради которых футболисты в принципе выходят на поле", - цитирует Шовковского клубная пресс-служба Динамо.

Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Киевляне открыли счет в середине первого тайма усилиями Андрея Ярмоленко, но не смогли удержать преимущество, пропустив на последней минуте встречи.

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