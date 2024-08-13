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Голкипер Рейнджерс - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: У нас есть амбиции

Джек Батленд заявил, что Рейнджерс хочет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:16
Джек Батленд / Getty Images
Джек Батленд / Getty Images

Уже сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет ответный матч против шотландского Рейнджерс в третьем квалификационном раунде отбора в Лигу чемпионов.

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Голкипер шотландцев Джек Батленд поделился ожиданиями от ответного матча против "бело-синих":

"Мы многому научились с первого матча. Конечно, есть вещи, которые мы могли бы улучшить. Возможно, мы дали им слишком много легких возможностей, но мы, безусловно, почувствовали это тактически, и в игре мы не чувствовали, что вышли из строя.

Есть вещи, из которых мы можем сделать выводы, есть возможности для создания моментов, поэтому мы с оптимизмом смотрим на игру и с нетерпением ждем ее. Это то, в чем вы хотите участвовать. Каждая игра для этого клуба большая, ожидается победа. У нас есть амбиции, чего мы хотим достичь, мы хотим попасть в Лигу чемпионов.

Было бы здорово выйти в ЛЧ. Я впервые почувствовал это в прошлом году во время Лиги Европы, мы получили несколько отличных впечатлений, но хотим продолжать двигаться дальше.

Лига чемпионов была целью в прошлом году. Потом нам пришлось переориентироваться, но в этом году, безусловно, это будет в центре внимания как лично для меня, так и для любого из ребят. Некоторые чувствовали это раньше, но я хотел бы испытать это и привести нас туда", - цитирует Джека официальный сайт клуба.

Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Киевляне открыли счет в середине первого тайма усилиями Андрея Ярмоленко, но не смогли удержать преимущество, пропустив на последней минуте встречи.

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