Шовковский: Я недоволен игрой и действиями арбитра тоже

Главный тренер киевлян рассчитывает на другой итог в ответном матче.

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал итоги матча против РБ Зальцбург.

Напомним, украинский клуб уступил австрийскому в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Шовковский признал, что недоволен игрой своей команды, но также недоволен и действиями арбитра. Однако специалист отметил, что еще ничего не кончено.

"Безусловно, я недоволен игрой. В каком-то смысле и действиями арбитра тоже. Фол на Ярмоленко был 100%. Если это не пенальти, то опасный штрафной удар.

У нас было много моментов, чтобы забить, но, к сожалению, игра состоит именно из голов, а не просто из моментов, которые удалось создать. У нас есть ответный матч, будем готовиться. Поединок еще не закончен.

Где-то не успели замкнуть, где-то не повезло, попали в стойку. Это игра. Слабые стороны соперника? Я расскажу о них команде. Мы разберем этот поединок детально, будем готовиться", - рассказал после матча Шовковский.

Напомним, что с расписанием Динамо Киев вы можете ознакомиться на нашем матче.

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