"Я поставлю на них деньги": Милевский удивил прогнозом на ответный матч между Динамо и Зальцбургом

Киевское Динамо уступило австрийскому Зальцбургу в номинально домашнем матче в плей-офф квалификации в Лигу чемпионов (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов.

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Бывший форвард "бело-синих" Артем Милевский оценил перспективы киевлян в ответном матче, сделав интересное заявление.

"Мы смотрели этот матч большой компанией и очень болели за Динамо. Чуть-чуть не повезло, что не использовали свои моменты. Скажу вам по секрету, я поставлю деньги на проход киевлян. Я верю в успешный результат и буду болеть до конца.

Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах Динамо на групповом этапе, чтобы Ярмоленко – капитан. Ух! Аж муравьи по коже. Динамо хорошо усилилось в нынешнем сезоне. Пеленок сильно выступает. Мы обязательно сразимся с Зальцбургом", - цитирует Милевского sport-express.ua.

Напомним, ответный матч между Динамо и Зальцбургом состоится во вторник, 27 августа. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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