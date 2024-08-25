iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я поставлю на них деньги": Милевский удивил прогнозом на ответный матч между Динамо и Зальцбургом

Бывший форвард "бело-синих" верит в родную команду.
Сегодня, 10:45
Динамо - Зальцбург / ФК Динамо Киев
Динамо - Зальцбург / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уступило австрийскому Зальцбургу в номинально домашнем матче в плей-офф квалификации в Лигу чемпионов (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов.

Читай также: "Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом

Бывший форвард "бело-синих" Артем Милевский оценил перспективы киевлян в ответном матче, сделав интересное заявление.

"Мы смотрели этот матч большой компанией и очень болели за Динамо. Чуть-чуть не повезло, что не использовали свои моменты. Скажу вам по секрету, я поставлю деньги на проход киевлян. Я верю в успешный результат и буду болеть до конца.

Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах Динамо на групповом этапе, чтобы Ярмоленко – капитан. Ух! Аж муравьи по коже. Динамо хорошо усилилось в нынешнем сезоне. Пеленок сильно выступает. Мы обязательно сразимся с Зальцбургом", - цитирует Милевского sport-express.ua.

Напомним, ответный матч между Динамо и Зальцбургом состоится во вторник, 27 августа. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Артем Милевский ФК Динамо ФК Зальцбург

Статьи по теме

Тренер Зальцбурга - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: Очень доволен результатом Тренер Зальцбурга - о матче с Динамо в Лиге чемпионов: Очень доволен результатом
Беленюк обратился к футболистам Динамо после матча с Зальцбургом, вспомнив успехи ВСУ в Курске Беленюк обратился к футболистам Динамо после матча с Зальцбургом, вспомнив успехи ВСУ в Курске
Леоненко - о трансфере Судакова в Европу: Вообще слабый Леоненко - о трансфере Судакова в Европу: Вообще слабый
Мудрик - в старте на матч против Вулверхэмптона, Забарный сыграет против Ньюкасла Мудрик - в старте на матч против Вулверхэмптона, Забарный сыграет против Ньюкасла
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина15:30
Леоненко - о трансфере Судакова в Европу: Вообще слабый
Европа15:19
Мудрик - в старте на матч против Вулверхэмптона, Забарный сыграет против Ньюкасла
Украина15:08
Полесье с хет-триком Назаренко устроило разгром Оболони
Бокс14:55
Усик оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе
Лига Чемпионов14:33
Ответный матч с Зальцбургом обслужит арбитр, при котором Динамо еще не побеждало
Теннис14:25
Джокович высказался по поводу допингового скандала с участием Синнера
Европа13:55
Алиссон заговорил о конкуренции с Мамардашвили - Ливерпуль близок к подписанию звезды Евро-2024
13:52
Куклиновская принесла Украине второе золото чемпионата мира по гребле
Украина13:20
Леоненко разнес футболистов Шахтера после провального старта в УПЛ
Биатлон12:56
Мандзин оформил золотой дубль на летнем ЧМ-2024 по биатлону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK