"Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом

Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Зальцбурга.

В первом поединке с австрийским соперником киевляне потерпели поражение со счетом 0:2.

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"Конечно, досадно, что пропустили, хотя могли забивать, у нас тоже были хорошие моменты. Но, к сожалению, такой результат. Тем не менее не опускаем руки, потому что есть еще ответный матч, будем готовиться, анализировать допущенные ошибки, и все будет хорошо. Это только первый тайм в нашем противостоянии с Зальцбургом, второй матч будет в Австрии. Подойдем к нему в хорошем настроении, проанализируем все и будем играть.

Конечно, у Зальцбурга хорошая команда, они держали темп и было нелегко. Но мы знали, что так будет, поскольку это матч плей-офф Лиги чемпионов, и здесь все команды хорошего уровня. Мы готовились, но, к сожалению, так случилось, что пропустили досадный мяч в первом тайме, и это, конечно, повлияло на нас.

Рук не опускали, хотели забить, и на второй тайм выходили с мыслями, что нужно забивать и как минимум сравнивать счет. Но получилось так, что назначили пенальти в наши ворота, и это снова ударило по нам в психологическом плане. Впрочем, все равно хотели забить гол, стремились к этому, но, к сожалению, не удалось. Думаю, у нас еще все впереди, есть ответный матч, поэтому будем стремиться добыть положительный результат для себя", - приводит слова Михавко официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Зальцбург (0:2).

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