iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом

Михавко считает, что в ответном матче еще все можно исправить после поражения.
Сегодня, 17:44
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Зальцбурга.

В первом поединке с австрийским соперником киевляне потерпели поражение со счетом 0:2.

Читай также: Динамо обидно проиграло РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации

"Конечно, досадно, что пропустили, хотя могли забивать, у нас тоже были хорошие моменты. Но, к сожалению, такой результат. Тем не менее не опускаем руки, потому что есть еще ответный матч, будем готовиться, анализировать допущенные ошибки, и все будет хорошо. Это только первый тайм в нашем противостоянии с Зальцбургом, второй матч будет в Австрии. Подойдем к нему в хорошем настроении, проанализируем все и будем играть.

Конечно, у Зальцбурга хорошая команда, они держали темп и было нелегко. Но мы знали, что так будет, поскольку это матч плей-офф Лиги чемпионов, и здесь все команды хорошего уровня. Мы готовились, но, к сожалению, так случилось, что пропустили досадный мяч в первом тайме, и это, конечно, повлияло на нас.

Рук не опускали, хотели забить, и на второй тайм выходили с мыслями, что нужно забивать и как минимум сравнивать счет. Но получилось так, что назначили пенальти в наши ворота, и это снова ударило по нам в психологическом плане. Впрочем, все равно хотели забить гол, стремились к этому, но, к сожалению, не удалось. Думаю, у нас еще все впереди, есть ответный матч, поэтому будем стремиться добыть положительный результат для себя", - приводит слова Михавко официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Зальцбург (0:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев РБ Зальцбург Тарас Михавко

Статьи по теме

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Шовковский: Я недоволен игрой и действиями арбитра тоже Шовковский: Я недоволен игрой и действиями арбитра тоже
Динамо Киев: "Бело-синие" проиграли Зальцбургу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев: "Бело-синие" проиграли Зальцбургу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Футболисты Кривбасса проигнорировали арбитра перед стартом матча Лиги конференций - турок судил матчи на болотах Футболисты Кривбасса проигнорировали арбитра перед стартом матча Лиги конференций - турок судил матчи на болотах
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:10
Футболисты Кривбасса проигнорировали арбитра перед стартом матча Лиги конференций - турок судил матчи на болотах
Европа20:59
ПСЖ намерен подписать новый контракт с главным тренером
Европа20:25
Ювентус продлил контракт с юным украинцем и отправил его в аренду
Европа19:48
"Какой смысл сидеть на скамейке?": хавбек Ливерпуля объяснил, почему покинул клуб
Украина19:20
Кубок Украины: ЮКСА разгромила Кудровку, Верес разобрался с Металлистом 1925 - все результаты 3-го предварительного этапа
Европа19:18
Манчестер Юнайтед оформил аренду хавбека ПСЖ - источник
Украина18:58
Верес выбил Металлист 1925 из Кубка Украины, одержав убедительную победу
Европа18:44
Арсенал согласовал трансфер хавбека сборной Испании
Европа18:25
Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде
Бокс18:22
Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK